Романа Протасевича помиловали в Белоруссии

Фото: facebook.com/pr0tez/Global Look Press

Роман Протасевич

Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который ранее был приговорен к восьми годам колонии, помилован, пишет БелТА. Сам он отметил, что это прекрасная новость.

Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость, — сказал Протасевич.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Еще двое фигурантов дела Ян Рудик и Степан Путило были заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно.

Ранее стало известно, что Протасевич полностью признал свою вину перед началом суда. Рудик и Путило покинули страну, поэтому в отношении них делопроизводство будет вестись заочно. Таким же образом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все трое фигурантов участвовали в координации массовых протестов в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов.

Бывшую девушку Протасевича, россиянку Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA. Сапега в ходе следствия призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Позже Генпрокуратура Белоруссии дала предварительное согласие на отправление Сапеги в Россию для отбывания уголовного наказания.