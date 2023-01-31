Софье Сапеге отказали в помиловании

Фото: Global Look Press

София Сапега

Россиянке Софье Сапеге, которая была осуждена в Белоруссии, отказано в помиловании, сообщила заместитель главы администрации президента республики Ольга Чуприс. Она подчеркнула, что для принятия решения о помиловании оказалось недостаточно оснований, передает БелТА.

Отказано совершенно законно, чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. Она имеет право обратиться, как любые другие граждане Республики Беларусь и иностранцы. Здесь никаких исключений или какого-то предвзятого отношения, — отметила Чуприс.

Сапегу задержали в мае 2021 года после принудительной посадки самолета в Минске. Она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Позднее Протасевич стал сотрудничать со следствием и властями.

Прошлым летом россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Суд признал Сапегу виновной в том, что она была администратором в Telegram-канале «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников белорусских правоохранительных органов.

После Сапега писала прошение о помиловании на имя главы государства Александра Лукашенко. Она подчеркивала, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения.

В октябре адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский сообщил, что прошение о ее помиловании поступило в комиссию по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности при президенте Белоруссии.