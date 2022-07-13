«Все возможно»: Лукашенко может помиловать Софью Сапегу Россиянка ждет освобождения и шьет форму силовикам, рассказал NEWS.ru ее адвокат Антон Гашинский

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Софья Сапега

Россиянка Софья Сапега может быть не только помилована президентом Белоруссии Александром Лукашенко, но и переведена в российскую тюрьму для последующего отбывания наказания. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал адвокат семьи девушки Антон Гашинский. По его словам, процесс помилования может затянуться до полугода. При этом срок в России для россиянки предпочтительнее, так как на родине она не считается экстремистом. Юрист также сообщил, что, ожидая ответ на свое прошение о помиловании, девушка в белорусской колонии шьет форму для силовиков.

6 мая 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Суд признал Софью виновной в том, что она была администратором в Telegram-канале «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников белорусских правоохранительных органов. Россиянка написала прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко.

По словам адвоката, пока ответа на письмо девушки нет. Процедура достаточно длительная, она может занять от месяца до полугода, каждый раз по-разному. Прежде чем прошение дойдет до президента, оно должно преодолеть ряд бюрократических инстанций. Потом на заседании комиссии по помилованию будет принято решение, достойна ли Софья этого.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Александр Лукашенко

Только после этого документ будет предложен на рассмотрение Лукашенко и уже он даст окончательный положительный или отрицательный ответ. Сроков на принятие решения никаких нет.

Ранее Лукашенко допускал возможность перевода Софьи в Россию со словами: «жалко девчонку».

Конечно, помилование для нас предпочтительнее, она тогда будет освобождена от дальнейшего наказания. Перевод — тоже приемлемый вариант, но сама по себе процедура длительная, и даже, если будет принято положительное решение, сам переезд технически достаточно сложный процесс. Это поездами, по этапам — это очень долго, — рассказал адвокат.

Говоря о переводе в Россию он отметил, что условия отбывания наказания в Российской Федерации будут намного лучше, чем в Белоруссии. В этом случае на Софью будет распространяться условно-досрочное освобождение или замена режима. Также будет надежда, что российский президент Владимир Путин может дать помилование.

В республике она является экстремистом и тут особые условия содержания. Соответственно, никаких УДО или отсрочек не будет, — добавил Гашинский.

Он также рассказал, что Министерство иностранных дел России и посольство ведет постоянную работу, решая судьбу Софьи.

Адвокат сообщил, что физически девушка здорова, однако она находится в непростых условиях и подавлена морально. Свидание с родственниками ей разрешили только один раз, сразу после суда, на котором был оглашен приговор — шесть лет колонии. Поговорить с близкими по телефону пока не разрешают.

Это всё возможно, но опять же при наличии определенных условий, допустим, при отсутствии каких-либо взысканий, при соблюдении режима отбывания наказания. К ней же могут придираться по любому поводу: кровать не заправлена или пыль где-то, где надо было протереть, или с одеждой, в которую одета, какая-то не та история, волосы в пучок не собраны. Вещи, на которые никто бы внимания не обращал, здесь могут быть основанием для подготовки рапорта о том, что у нее есть нарушения. За любой проступок могут применить ужесточение режима отбытия наказания, — рассказал адвокат.

Сейчас Софья находится в отряде, в бараке, в нем много заключенных. Личные вещи, средства личной гигиены, как и у всех остальных, у нее забрали, выдали халаты и отправили на работу — шить одежду для белорусской милиции. В отряде вместе с ней содержатся убийцы, наркоманы и коррупционеры, сообщил Гашинский. У Софьи неконфликтный характер, однако, по словам адвоката, когда находишься в одном бараке с «таким контингентом», возможны «всякие эксцессы».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На вопрос, осознала ли девушка, что совершала противоправные действия и признает ли свои ошибки, Гашинский ответил, что «она признает вину полностью, раскаивается и обещает, что больше не будет совершать преступления».

Ситуацию с россиянкой также прокомментировал NEWS.ru политолог, доцент МГИМО, эксперт по внешней политике России Кирилл Коктыш.

Обвинение достаточно тяжелое, это вскрытие личных данных силовиков и их публикация. За это в США дают гораздо больше, чем шесть лет, поэтому достаточно сложно прогнозировать возможное помилование, — заявил он.

По его мнению, если раскаяние Софьи является на самом деле глубоким и искренним — это поможет в получении положительного ответа о помиловании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле ждут решения Александра Лукашенко о помиловании россиянки.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после принудительной посадки в Минске самолёта, на котором она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

По данным BBC, подавая прошение, Сапега напомнила, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В частности, она «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания», а также «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами». Кроме того, в августе 2021 года Сапега записала для телеканала «Беларусь 1» видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий».