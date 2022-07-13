Россиянка Софья Сапега может быть не только помилована президентом Белоруссии Александром Лукашенко, но и переведена в российскую тюрьму для последующего отбывания наказания. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал адвокат семьи девушки Антон Гашинский. По его словам, процесс помилования может затянуться до полугода. При этом срок в России для россиянки предпочтительнее, так как на родине она не считается экстремистом. Юрист также сообщил, что, ожидая ответ на свое прошение о помиловании, девушка в белорусской колонии шьет форму для силовиков.
6 мая 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Суд признал Софью виновной в том, что она была администратором в Telegram-канале «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников белорусских правоохранительных органов. Россиянка написала прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко.
По словам адвоката, пока ответа на письмо девушки нет. Процедура достаточно длительная, она может занять от месяца до полугода, каждый раз по-разному. Прежде чем прошение дойдет до президента, оно должно преодолеть ряд бюрократических инстанций. Потом на заседании комиссии по помилованию будет принято решение, достойна ли Софья этого.
Только после этого документ будет предложен на рассмотрение Лукашенко и уже он даст окончательный положительный или отрицательный ответ. Сроков на принятие решения никаких нет.
Ранее Лукашенко допускал возможность перевода Софьи в Россию со словами: «жалко девчонку».
Конечно, помилование для нас предпочтительнее, она тогда будет освобождена от дальнейшего наказания. Перевод — тоже приемлемый вариант, но сама по себе процедура длительная, и даже, если будет принято положительное решение, сам переезд технически достаточно сложный процесс. Это поездами, по этапам — это очень долго, — рассказал адвокат.
Говоря о переводе в Россию он отметил, что условия отбывания наказания в Российской Федерации будут намного лучше, чем в Белоруссии. В этом случае на Софью будет распространяться условно-досрочное освобождение или замена режима. Также будет надежда, что российский президент Владимир Путин может дать помилование.
В республике она является экстремистом и тут особые условия содержания. Соответственно, никаких УДО или отсрочек не будет, — добавил Гашинский.
Он также рассказал, что Министерство иностранных дел России и посольство ведет постоянную работу, решая судьбу Софьи.
Адвокат сообщил, что физически девушка здорова, однако она находится в непростых условиях и подавлена морально. Свидание с родственниками ей разрешили только один раз, сразу после суда, на котором был оглашен приговор — шесть лет колонии. Поговорить с близкими по телефону пока не разрешают.
Это всё возможно, но опять же при наличии определенных условий, допустим, при отсутствии каких-либо взысканий, при соблюдении режима отбывания наказания. К ней же могут придираться по любому поводу: кровать не заправлена или пыль где-то, где надо было протереть, или с одеждой, в которую одета, какая-то не та история, волосы в пучок не собраны. Вещи, на которые никто бы внимания не обращал, здесь могут быть основанием для подготовки рапорта о том, что у нее есть нарушения. За любой проступок могут применить ужесточение режима отбытия наказания, — рассказал адвокат.
Сейчас Софья находится в отряде, в бараке, в нем много заключенных. Личные вещи, средства личной гигиены, как и у всех остальных, у нее забрали, выдали халаты и отправили на работу — шить одежду для белорусской милиции. В отряде вместе с ней содержатся убийцы, наркоманы и коррупционеры, сообщил Гашинский. У Софьи неконфликтный характер, однако, по словам адвоката, когда находишься в одном бараке с «таким контингентом», возможны «всякие эксцессы».
На вопрос, осознала ли девушка, что совершала противоправные действия и признает ли свои ошибки, Гашинский ответил, что «она признает вину полностью, раскаивается и обещает, что больше не будет совершать преступления».
Ситуацию с россиянкой также прокомментировал NEWS.ru политолог, доцент МГИМО, эксперт по внешней политике России Кирилл Коктыш.
Обвинение достаточно тяжелое, это вскрытие личных данных силовиков и их публикация. За это в США дают гораздо больше, чем шесть лет, поэтому достаточно сложно прогнозировать возможное помилование, — заявил он.
По его мнению, если раскаяние Софьи является на самом деле глубоким и искренним — это поможет в получении положительного ответа о помиловании.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле ждут решения Александра Лукашенко о помиловании россиянки.
Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после принудительной посадки в Минске самолёта, на котором она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.
По данным BBC, подавая прошение, Сапега напомнила, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В частности, она «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания», а также «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами». Кроме того, в августе 2021 года Сапега записала для телеканала «Беларусь 1» видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий».