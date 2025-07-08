Лукашенко назвал самую лучшую профессию

Самой лучшей профессией является руководитель хозяйства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения комбината «Заря». Он отметил, что сам работал на такой должности семь лет, передает Telegram-канал «Пул Первого». Президент добавил, что хозяйства, которые работают эффективно и без долгов, нужно дополнительно поддерживать.

Самая лучшая профессия, самая лучшая работа — руководителем хозяйства. Поверь мне, я семь лет отработал руководителем, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии вспомнил момент, когда российский коллега Владимир Путин угостил его козьим молоком. Об этом глава государства рассказал во время посещения завода по выращиванию коз под Могилевом.

Прежде чем попробовать местное молоко, президент Белоруссии уточнил, есть ли у него запах. Получив утвердительный ответ, он заметил, что такого быть не должно. Уже после дегустации белорусский лидер отметил, что у предложенного ему молока запаха нет. Он назвал данный продукт идеальным.

До этого Лукашенко заявил, что дефицит белорусской картошки был создан искусственно и по внутриполитическим причинам. По его словам, кое-кто попридержал «бульбу», чтобы дискредитировать главу государства.