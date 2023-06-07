Симоньян возмутилась теплой встрече Сапеги в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram возмутилась теплой встрече россиянки Софьи Сапеги в Москве, которую ранее помиловали в Белоруссии. По словам журналистки, такого приема, который оказали Сапеге, не получают пожарные, многодетные матери, заслуженные учителя и люди, вернувшиеся из плена ВСУ. Симоньян выразила непонимание, почему девушке, которая пыталась устроить революцию в Союзном государстве, был оказан такой почет.

Что мы хотим таким образом сказать? Попытайся устроить революцию в Союзном государстве — и будет тебе почет, слава, телеэфиры и рукопожатие губернатора? Целеполагание в чем? Кто-нибудь видел, чтобы у нас так встречали медсестричку из украинского плена, например? Я не видела. Не понимаю. Хоть убей — не понимаю, — написала Симоньян.

7 июня россиянку Софью Сапегу, приговоренную в Белоруссии к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, освободили из тюрьмы. Указ о помиловании подписал президент Александр Лукашенко, а губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал забирать ее лично.

6 мая 2022 года Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы за ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где были размещены персональные данные силовиков, прокуроров, судей и других госслужащих.

Ранее Симоньян назвала помилованного в Белоруссии экс-главреда протестного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича «зайцем-бздуном». По ее словам, его помиловали уже после того, как он "сдал" всех единомышленников, включая Сапегу, которая считалась его невестой.