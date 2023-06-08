Пушилин рассказал о попытках ВСУ атаковать Артемовск Пушилин: ВСУ в Артемовске пытается продавить фланги, ситуация под контролем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ситуация в освобожденном Артемовске хоть и напряженная из-за непрерывных обстрелов со стороны украинских войск, но находится под контролем, передает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина. По его словам, город подвергается артиллерийским обстрелам и минометному огню, а также зафиксировано использование беспилотников.

Ситуация остается сложной, но находится под нашим контролем. Противник регулярно осуществляет обстрелы, которые часто бывают хаотичными, и пытается наступать на флангах, — объяснил Пушилин.

Он подчеркнул, что не стоит создавать иллюзий относительно действий противника, который, по его мнению, будет стремиться восстановить потерянные позиции или демонстрировать успехи. В связи с этим в регионе сосредоточены серьезные силы, а работа между подразделениями стала более слаженной, отметил Пушилин.

2 июня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью покинули Артемовск. Бизнесмен отметил, что все позиции были переданы Министерству обороны России.

Позже Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. По его словам, со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.