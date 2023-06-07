Франция в ближайшие часы направит помощь в связи с ЧП на Каховской ГЭС Макрон пообещал Зеленскому направить помощь для борьбы с последствиями ЧП на Каховской ГЭС

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на своей странице в Twitter, что страна в ближайшее время направит Украине помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. Решение было принято в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Франция осуждает эту атаку, которая подвергает опасности население. Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности, — написал Макрон.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за то, что организаций нет на месте катастрофы и они не дали ответ на запросы Киева.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плoтина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губeрнатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.

В МИД РФ заявили, что разрушение Каховской ГЭС является заранее cпланированным теpрористическим актом Украины. Киев обвинил Москву. Обе стороны потребовали созвать заседание Совбеза ООН.