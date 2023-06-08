ФСБ задержала в ДНР шпиона внешней разведки Украины УФСБ: в ДНР задержали шпиона и диверсанта внешней разведки Украины

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Донецкой Народной Республике задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, передает РИА Новости. Агент прибыл на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках силовых структур и местах дислокации Вооруженных сил Российской Федерации.

Задержанного зовут Михаил Дмитриевич Михайленко. Утверждается, что он с 2018 года сотрудничал с украинской разведкой, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом «Сорок первый».

В апреле Михайленко получил задание въехать на территорию ДНР под легендой и собрать информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в отношении них диверсионно-террористических актов.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военкомата и диверсии на железнодорожных путях в Челябинской области. В ведомстве уточнили, что мужчина действовал за деньги в интересах украинских спецслужб.

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