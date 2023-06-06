Крымский художник поджег стену администрации и получил 15 лет колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский художник Богдан Зиза получил 15 лет колонии общего режима за то, что в мае прошлого года облил здание администрации Евпатории желто-синей краской и попытался его поджечь «коктейлями Молотова». На опубликованных позже снимках видно, что выгорела стена рядом с дверью. Первые четыре года по решению Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону Зиза проведет в тюрьме, сообщает издание «Грати».

Художника обвиняли в подготовке к теракту, вандализме, а также в оправдании терроризма из-за видеообращения. В суде он признал «атаку» на здание, но утверждал, что никому не навредил.

В последнем слове Зиза назвал свой поступок криком души, а себя — гражданином Украины.

Мне жаль, что я перестарался и мои действия дали почву для возбуждения статьи о терроризме. <...> Поступок глупый и стоило выразить свое мнение иначе. Но стоит ли то, что я сделал лишения свободы на срок от десяти лет? — задался он вопросом.

Мужчина также попросил лишить его гражданства РФ и объявил голодовку. Ранее он заявлял об избиениях и угрозах.

Ранее жителю города Белово в Кемеровской области назначили полгода ограничения свободы за то, что он облил красной краской баннер с президентом РФ Владимиром Путиным. Его обвинили в вандализме по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды. Из релиза ФСБ следует, что так 57-летний мужчина противопоставил идеологию пацифизма долгу и обязанности защищать отечество.