Житель Кузбасса «противопоставил пацифизм долгу» и был осужден Жителю Белово назначили полгода ограничения свободы за облитый краской баннер с Путиным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю города Белово в Кемеровской области назначили полгода ограничения свободы за то, что он облил красной краской баннер с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «КузПресс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Кузбассу. Его обвинили в вандализме по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды. Из релиза спецслужбы следует, что так 57-летний мужчина противопоставил идеологию пацифизма долгу и обязанности защищать отечество.

Узнав <...> о начале проведения <...> специальной военной операции <...>, являясь сторонником идеологии сопротивления насилию — пацифизму, не согласился с ее проведением, противопоставив идеологию долгу и обязанности гражданина Российской Федерации по защите Отечества, — указано в сообщении.

Мужчина признал вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства.

Ранее дело о покушении на совершение теракта возбудили против 27-летнего жителя Евпатории, который облил краской здание местной администрации. Как считают в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, задержанный планировал поджог здания.