Облившего краской администрацию в Евпатории обвинили в подготовке теракта

Фото nac.gov.ru

Дело о покушении на совершение теракта возбудили против 27-летнего жителя Евпатории, который облил краской здание местной администрации. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, задержанный 16 мая мужчина планировал совершить поджог здания.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина Российской Федерации, который подозревается в покушении на совершение теракта, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что здание муниципалитета Евпатории облили синей и жёлтой краской: камеры зафиксировали, что акт вандализма произошёл ночью, его совершил некий человек в маске. Крючков уточнил, что представители коммунальных служб уже отмыли здание от краски.