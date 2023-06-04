В Челябинской области ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге

Фото: Национальный антитеррористический комитет

ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военкомата и диверсии на участке железной дороги в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления. Источник агентства уточнил, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб за денежное вознаграждение.

Гражданин, подозреваемый в причастности к совершенным деяниям, задержан, — сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что ФСБ и сотрудники полиции предотвратили уничтожение одного из территориальных органов Минобороны РФ, а также военного комиссариата в Магнитогорске и участка Южно-Уральской железной дороги. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 281 УК РФ (диверсия). Задержанному грозит пожизненный срок заключения. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее Вооруженные силы России пресекли действия украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области. На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики также были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.