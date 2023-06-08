«И шагу не ступят»: Пушков о готовности НАТО вступить в конфликт на Украине Пушков: Польша не вступит в конфликт на Украине без поддержки Вашингтона и Брюсселя

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что рвущиеся в бой на Украине страны Восточной Европы ни сделают и шагу без НАТО. Так законодатель прокомментировал новость о возможном участии Польши в конфликте на стороне Киева. Парламентарий отметил, что позиции Вашингтона и Брюсселя являются ключевыми в этом вопросе, поэтому никто без их одобрения на такой шаг не пойдет.

Будет ли НАТО защищать регулярные польские и прочие войска на Украине, если их все же рискнут ввести на ее территорию? Или же они будут там находиться на свой страх и риск ? А Вашингтон и Брюссель умоют руки, поскольку Украина не является территорией Альянса? — написал Пушков.

По его словам, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен может «говорить об этом что угодно».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. Представитель американской администрации пояснила, что существует определенный процесс принятия страны в НАТО, в котором принимают участие все члены Альянса. Жан-Пьер добавила при этом, что Вашингтон сохраняет приверженность «политике открытых дверей».