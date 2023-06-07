Пик наводнения в Новой Каховке сместился от Алешек к Голой Пристани Алексеенко: пик наводнения в Новой Каховке сместился от Алешек к Голой Пристани

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Перемещение жителей Голой Пристани

Пик наводнения после катастрофы на Каховской ГЭС перемещается от Алешек в направлении Голой Пристани, где обстановка остается критической, написал глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. По его словам, во многие районы можно добраться только на лодках.

В Новой Каховке вода постепенно уходит. Пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани. Самая сложная ситуация в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий. Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике — только на лодках, — написал Алексеенко.

Он также подчеркнул, что спасательные команды работают без перерыва, но людей, нуждающихся в помощи, по-прежнему очень много, а расстояния между населенными пунктами большие.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плoтина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губeрнатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.

В МИД РФ заявили, что разрушение Каховской ГЭС является заранее cпланированным теpрористическим актом Украины. Киев обвинил Москву. Обе стороны потребовали созвать заседание Совбеза ООН.