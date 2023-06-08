Политолог оценил перспективу затягивания конфликта на Украине Политолог Леви допустил превращение украинского конфликта в многолетнюю вялотекущую войну

Фото: МО Украины

Российское общество, в отличие от европейского, в большей степени готово к тому, что противостояние на Украине примет затяжной характер, считает политолог Дмитрий Леви. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что Европа больше обеспокоена вопросами внутренней жизни, чем внешней, и может устать от слишком продолжительного конфликта.

Пожалуй, время играет на стороне России. Для Европы же Украина становится вопросом усталости. Другое дело, что время здесь — понятие растяжимое, сил и терпения может хватить и на пять, и на десять лет при желании. Мы знаем много примеров вялотекущих войн, — отметил эксперт.

При этом, по его словам, хотя мобилизационный ресурс для работы в военных условиях у российской экономики выше, чем в Европе, Запад может продолжать поддержку Украины в виде поставок различных вооружений фактически бесконечно, поскольку наладить производственные мощности не так сложно.

У Запада есть значительные оборонные бюджеты, их можно увеличить и производить еще больше. Для экономически успешных государств это не проблема, — признал Леви.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, если Запад прекратит оказывать Киеву военную помощь.