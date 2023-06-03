В ЕС назвали условие быстрого завершения конфликта на Украине Боррель: конфликт на Украине закончится за несколько недель, если Запад прекратит поддержку Киева

Фото: Министерство обороны Украины

Конфликт на Украине может завершится в течение нескольких недель, если Запад прекратить оказывать Киеву военную помощь, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на форуме «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. При этом он подчеркнул, что важно, как именно будет завершен конфликт.

Я знаю, как завершить войну на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель, — сказал Боррель.

В то же время он добавил, что Запад не может оставить Киев без поддержки, поскольку не хочет «мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией».

Ранее Борель назвалплан Зеленского единственным путем разрешения украинского кризиса. Программу Китая, в которой Пекин призывает к уважению суверенитета всех стран, отказу от менталитета «холодной войны» и заявляет о необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, он охарактеризовал как «просто набор благих пожеланий».

Зеленский свой план озвучил в ноябре 2022 в ходе саммита G20. Он состоит из 10 пунктов и предусматривает освобождение всех пленных, вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.