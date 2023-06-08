Российские военные уничтожили высокопоставленных офицеров ВСУ в ЛНР Марочко: ВС РФ уничтожили офицеров ВСУ, командовавших наступлением под Белогоровкой

Фото: МО РФ

Российские войска уничтожили высокопоставленных офицеров ВСУ, которые командовали наступлением под Белогоровкой в ЛНР, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, удар был нанесен по командно-наблюдательному пункту ВСУ.

В результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка, — сказал Марочко.

8 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия понесла большие потери при наступлении в Запорожской области. Он подчеркнул, что основное направление атаки находилось южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.

Немногим ранее Рогов заявил, что колонны танков ВСУ пошли в наступление в районе Орехова на Запорожском фронте. По его словам, в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка развернулись боевые действия высокой интенсивности.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российское военное командование подняло истребители, а также вертолеты Ка-52 и Ми-28 для отражения украинских атак.