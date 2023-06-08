В Запорожье рассказали о больших потерях ВСУ при контрнаступлении Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия понесла большие потери при наступлении в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подчеркнул, что основное направление атаки находилось южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.

Украинские войска перешли в полномасштабное контрнаступление в Запорожской области. За последние сутки предпринято несколько попыток прорвать нашу линию обороны на различных участках фронта. Основной удар сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака, — сказал он.

Утром 8 июня Рогов заявил, что колонны танков ВСУ пошли в наступление в районе Орехова на Запорожском фронте. По его словам, в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка развернулись боевые действия высокой интенсивности.

Позже Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российское военное командование подняло истребители, а также вертолеты Ка-52 и Ми-28 для отражения украинских атак.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что Вооруженные силы Украины понесли потери, в три раза превышающие показатели первой недели июня. По его словам, потери на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях связаны с контрнаступлением.