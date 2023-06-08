Марочко заявил о резком росте потерь ВСУ из-за контрнаступления Марочко: потери ВСУ на трех направлениях выросли втрое за последнюю неделю

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины понесли потери, в три раза превышающие показатели первой недели июня, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, потери на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях связаны с контрнаступлением.

Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели увеличились втрое, — сказал Марочко.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.

8 июня Рогов заявил, что колонны танков ВСУ пошли в наступление в районе Орехова на Запорожском фронте. По его словам, в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка развернулись боевые действия высокой интенсивности. Позже Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российское военное командование подняло истребители и вертолеты Ка-52 и Ми-28 для отражения украинских атак.