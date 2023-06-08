Лукашенко назвал виновных в подрыве Каховской ГЭС Лукашенко: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть большие потери

Фото: MFA Russia/Global Look Pres

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня контрнаступления, во время которых у ВСУ были большие потери, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств — членов ОДКБ, передает БелТА. Глава государства также отметил, что первым о подрыве ГЭС заговорил Киев, а «на воре и шапка горит».

Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня «контрнаступа», где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибли. Поэтому — Каховка, Каховка, а про потери при попытке контрнаступления никто не говорит. А это же все видно, — сказал Лукашенко.

8 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия понесла большие потери при наступлении в Запорожской области. Он подчеркнул, что основное направление атаки находилось южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плoтина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губeрнатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Он позже сообщил, что в области затоплены 36 населенных пунктов.