В ООН проигнорировали опасность ударов ВСУ по Каховской ГЭС Зампред Белоусов: ООН проигнорировала предупреждения об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Россия предупреждала ООН об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС, сообщил зампред России при отделении всемирной организации в Женеве Андрей Белоусов. По его словам, сигналы Москвы проигнорировали, передает РИА Новости.

В связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС 21 октября 2022 года постпредство России в Нью-Йорке распространило письмо, в котором выражалась серьезная озабоченность по поводу обстрелов электростанции украинскими вооруженными силами и в связи с возможными катастрофическими последствиями подобных варварских акций. Письмо содержало призыв к руководству ООН предпринять меры, чтобы прекратить эти чудовищные провокации киевского режима. К сожалению, должной реакции на это обращение не последовало, — сказал Белоусов.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плoтина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов.

По cловам врио губeрнатора Херсонской облаcти Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Позже он сообщил, что в области затоплены 36 населенных пунктов. Замеcтитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие поcтрадавшим в зoне разрушения.