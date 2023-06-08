Запад обсуждает передачу Украине истребителей F-18 Politico: Запад может поставить Украине истребители F-18 вместе с F-16

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Истребители F-18

Западные союзники Украины обсуждают передачу Киеву старых истребителей F-18 наряду с F-16, пишет Politico со ссылкой на источники. По информации газеты, на Украину могут отправиться десятки старых, но исправных F-18, которые вскоре будут доступны для экспорта.

Как пишет издание, на данный момент союзники ведут переговоры о том, кто будет поставлять Киеву F-16, параллельно обсуждают возможность передачи Украине F-18.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не смогут задействовать истребители F-16 во время контрнаступления летом, поскольку на подготовку пилотов и инженеров требуется время. Он добавил, что применить эти истребители получится осенью или зимой.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время, однако эта задача потенциально реализуема военным путем. По его словам, большую поддержку ВСУ окажут поставки истребителей F-16, а также дополнительные средства ПВО. Милли подчеркнул, что США продолжат предоставлять помощь Киеву.