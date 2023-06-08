Военный конфликт на Украине может продлиться еще очень долго, а потому нужно подготовиться к продолжительной помощи Киеву, заявил в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это необходимо делать для достижения мира как в самой Украине, так и в Европе в целом.