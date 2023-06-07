Германия отправит Украине дополнительное вооружение Минобороны ФРГ поручило концерну Rheinmetall поставить Киеву 20 БМП Marder

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

Минобороны Германии поручило оборонному концерну Rheinmetall подготовить дополнительную партию боевых машин пехоты (БМП) Marder для дальнейшей передачи Украине, пишут «Известия». Отмечается, что речь идет о 20 БМП из внутренних резервов. Сумма контракта составляет несколько десятков миллионов евро.

Минобороны ФРГ поручило Rheinmetall в ближайшие месяцы подготовить к транспортировке и дальнейшему использованию 20 БМП из внутренних резервов, — сказано в публикации.

По информации издания, новая поставка военной техники Киеву станет дополнением к уже отправленным 40 БМП ВСУ.

Минобороны РФ сообщало, что 5 июня российские войска отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив свыше 1500 украинских военных и 28 танков, в том числе восемь немецких Leopard и три французских AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не смогут задействовать истребители F-16 во время контрнаступления летом, поскольку на подготовку пилотов и инженеров требуется время. Он добавил, что применить эти истребители получится осенью или зимой.