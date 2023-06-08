В Белгороде системы ПВО сработали по двум воздушными целям

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде системы противовоздушной обороны поразили два воздушных объекта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. О пострадавших и разрушениях он не сообщил. На месте работают экстренные службы.

Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал Гладков.

Накануне губернатор сообщил, что город Шебекино Белгородской области накрыли из РСЗО «Град». По его словам, более 40 снарядов попали на территорию промзоны.

До этого Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины за сутки более 500 раз нанесли удары по региону. По его словам, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу, 26 взрывных устройств было сброшено с дронов. Также, по его словам, в поселке Маслова Пристань погибли две женщины, они находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги.

Он добавил, что по селу Журавлевка выпущено 33 артиллерийских снаряда, дважды его атаковал дрон-камикадзе. В селах Лозовое и Нечаевка зафиксировано по три и восемь прилетов снарядов соответственно. Четыре минометных снаряда были выпущены по хутору Старый, еще шесть — по окраинам села Сподарюшино.