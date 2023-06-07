Шебекино накрыли «Градами» Гладков заявил, что город Шебекино накрыли из РСЗО «Град»

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что город Шебекино накрыли из РСЗО «Град». По его словам, более 40 снарядов попали на территорию промзоны, обстрел продолжается.

Шебекино накрыли из РСЗО «Град». По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается, — написал Гладков.

Ранее Гладков заявил, что вооруженные силы Украины за сутки более 500 раз обстреляли Белгородскую область. По его словам, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу, 26 взрывных устройств было сброшено с дронов. Также, по словам Гладкова, в поселке Маслова Пристань погибли две женщины, они находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги.

Он добавил, что по селу Журавлевка выпущено 33 артиллерийских снаряда, дважды его атаковал дрон-камикадзе. В селах Лозовое и Нечаевка зафиксировано по три и восемь прилетов снарядов соответственно. Четыре минометных снаряда были выпущены по хутору Старый, еще шесть — по окраинам села Сподарюшино.