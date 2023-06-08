«Чувствительная потеря ВСУ»: военный эксперт о подбитом ВС РФ немецком ЗРК Военный эксперт Леонков: потеря ЗРК Iris-T SLM является чувствительной для ВСУ

Фото: imago-images.de/Global Look Press

ЗРК IRIS-T SLM

Подбитая российской армией украинская радиолокационная станция от зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM немецкого производства является чувствительной потерей для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Германия поставляла эти комплексы не до конца проверенными, а в качестве поставщиков зенитно-управляемых ракет выступают США. В то же время военный эксперт отметил, что у Украины есть комплексы, которыми они постараются прикрыть свои войска.

Это чувствительная потеря для ВСУ, но у них есть комплексы, которыми они пытаются прикрыть свои войска. При выбивании РЛС ЗРК Iris-T SLM становится бесполезным, так как РЛС находится на отдельной боевой машине, а пусковые установки на другой. Германия поставила этот комплекс с колес, не до конца проверенные, тактико-технические характеристики (ТТХ) были не подтверждены, но самое главное, что ракет для них не запасли, поэтому в качестве поставщиков зенитно-управляемых ракет выступают США. Получается сборная солянка, которая приехала на Украину, — сказал Леонков.

8 июня российский дрон-камикадзе «Ланцет-3» уничтожил украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. В Сети были опубликованы кадры с моментом наведения и удара.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что до конца 2023 года Украина получит еще две системы ПВО IRIS-T. Они станут дополнением к двум комплексам, переданным Киеву Берлином. Дипломат добавил, что в Германии изготавливают четыре такие системы, которые канцлер Олаф Шольц обещал передать Киеву.