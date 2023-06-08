Конгресс США потребовал отправить Киеву новые дальнобойные ракеты Politico: конгресс США потребовал отправить Украине новые дальнобойные ракеты для HIMARS

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

HIMARS

Конгресс США требует отправить на Украину новые дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает газета Politico. Соответствующую петицию направили американскому президенту Джо Байдену 10 членов Палаты представителей от Республиканской партии

Оперативно обеспечив украинскую армию этими вооружениями, мы сможем значительно повысить ее шансы на победу, — написали парламентарии.

Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. В мае Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км.

Ранее госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка $285 млн. В Пентагоне добавили, что сделка служит «целям и интересам США в сфере нацбезопасности». Американские военные отметили, что Киеву необходимы средства для защиты от ракетных атак ВС РФ.