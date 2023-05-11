CNN: Британия поставила Украине ракеты Storm Shadow перед контрнаступлением

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Ракета большой дальности Storm Shadow

Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ, сообщил CNN со ссылкой на источники среди западных официальных лиц. По словам одного из чиновников, украинские власти заверили Лондон, что не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, а только на «суверенной территории» Украины. Британские власти ранее неоднократно заявляли, что считают такой территорией в том числе Крым.

[Ракеты Storm Shadow] по-настоящему меняют правила игры с точки зрения дальности, — заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Ракета Storm Shadow была совместно разработана Британией и Францией, она обладает дальностью стрельбы порядка 250 километров. Как отмечает CNN, сейчас максимальная дальность действия американского оружия, поставленного Украине, составляет около 78 километров.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины, сообщала, что Минобороны Великобритании заинтересовано в поставке Киеву оружия с дальностью применения до 300 километров. Собеседник WP предполагал, что речь идет о ракетах Storm Shadow, которые обычно запускаются с воздуха. Эти боеприпасы обладают чуть меньшей дальностью, чем запрашиваемые Украиной ракеты ATACMS, у которых она достигает 298 километров.