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15 июля 2025 в 11:32

Минобороны заявило об уничтожении восьми украинских дронов за час

Минобороны РФ: восемь дронов ВСУ уничтожены над Белгородской областью и Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО за час уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Еще два аппарата были ликвидированы в Крыму.

15 июля текущего года в период с 10:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть — над территорией Белгородской области и два — над территорией Республики Крым, — указывается в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры с горящими автомобилями после атаки дронов ВСУ на Воронеж. Видео было снято спустя полчаса после удара по Политехническому переулку.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что минимум 16 жителей региона пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Среди раненых есть подросток, у него повреждено бедро. Еще двое в тяжелом состоянии — один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие.

По данным Минобороны РФ, российские силы ПВО уничтожили в ночь на 15 июля 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 БПЛА — Вооруженные силы Украины направили в сторону Воронежской области.

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