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15 июля 2025 в 16:00

Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: быстрый гайд

Как подготовить квартиру к сдаче в аренду Как подготовить квартиру к сдаче в аренду Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сдача квартиры в аренду — отличный способ получать пассивный доход. Но чтобы найти ответственных жильцов, сдать жилище быстро и по хорошей цене, нужно подготовить жилье. Если вы задаетесь вопросом, как подготовить квартиру к сдаче в аренду, — учитывайте эти моменты:

  1. Проведите генеральную уборку. Чистота — первое, на что обращают внимание арендаторы. Даже стильный интерьер не спасет, если в ванной плесень, а на кухне — жир. Уделите внимание сантехнике, кухонной технике и поверхностям, окнам и зеркалам.

  2. Проверьте работоспособность техники и коммуникаций. Если что-то сломано — лучше сразу отремонтировать или заменить. Это сэкономит вам нервы в будущем и повысит привлекательность жилья.

  3. Минимализм в интерьере. Лишние вещи и перегруженные пространства отпугивают. Уберите из квартиры личные вещи, ненужную или устаревшую мебель, крупный текстиль в ярких цветах. Свободное, нейтральное пространство кажется просторнее и позволяет арендатору лучше представить себя в этом жилье.

    Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: быстрый гайд Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: быстрый гайд Фото: Shutterstock/FOTODOM

  4. Освежите интерьер. Если стены давно не красились — достаточно обновить их светлой краской. Белый, бежевый или светло-серый — лучшие цвета для съемного жилья. Также можно заменить шторы, абажуры и коврики, чтобы квартира выглядела опрятно и современно.

  5. Сделайте хорошие фотографии. Качественные снимки — ключ к привлечению арендаторов.

Итог: чистота, порядок, исправная техника и аккуратный нейтральный интерьер — залог быстрой сдачи квартиры. Потратив немного времени и ресурсов на подготовку, вы не только найдете арендаторов быстрее, но и сможете сдать жилье дороже.

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ремонт
аренда
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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