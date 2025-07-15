Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: быстрый гайд

Как подготовить квартиру к сдаче в аренду

Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: быстрый гайд

Сдача квартиры в аренду — отличный способ получать пассивный доход. Но чтобы найти ответственных жильцов, сдать жилище быстро и по хорошей цене, нужно подготовить жилье. Если вы задаетесь вопросом, как подготовить квартиру к сдаче в аренду, — учитывайте эти моменты:

Проведите генеральную уборку. Чистота — первое, на что обращают внимание арендаторы. Даже стильный интерьер не спасет, если в ванной плесень, а на кухне — жир. Уделите внимание сантехнике, кухонной технике и поверхностям, окнам и зеркалам. Проверьте работоспособность техники и коммуникаций. Если что-то сломано — лучше сразу отремонтировать или заменить. Это сэкономит вам нервы в будущем и повысит привлекательность жилья. Минимализм в интерьере. Лишние вещи и перегруженные пространства отпугивают. Уберите из квартиры личные вещи, ненужную или устаревшую мебель, крупный текстиль в ярких цветах. Свободное, нейтральное пространство кажется просторнее и позволяет арендатору лучше представить себя в этом жилье. Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: быстрый гайд Фото: Shutterstock/FOTODOM Освежите интерьер. Если стены давно не красились — достаточно обновить их светлой краской. Белый, бежевый или светло-серый — лучшие цвета для съемного жилья. Также можно заменить шторы, абажуры и коврики, чтобы квартира выглядела опрятно и современно. Сделайте хорошие фотографии. Качественные снимки — ключ к привлечению арендаторов.

Итог: чистота, порядок, исправная техника и аккуратный нейтральный интерьер — залог быстрой сдачи квартиры. Потратив немного времени и ресурсов на подготовку, вы не только найдете арендаторов быстрее, но и сможете сдать жилье дороже.