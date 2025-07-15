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15 июля 2025 в 15:44

Экс-главу военно-строительной компании задержали в Москве

Mash: экс-главу ВСК Выгулярного задержали за хищение более миллиона рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что бывшего главу военно-строительной компании Вадима Выгулярного, который отвечал за объекты РВСН в Новосибирской области, задержали в Москве. По его данным, мужчину подозревают в хищении более миллиона рублей.

Как выяснил канал, в 2017 году Выгулярный возглавил «Главное военно-строительное управление №8» несмотря на то, что еще 10 дет назад проходил по делу о мошенничестве, и построил сотни зданий для Минобороны. Канал пишет, что спустя несколько лет перед увольнением Выгулярный через свою новую компанию «Сибирьпромгрупп» получил контракты на 3 млрд рублей для строительства объектов РВСН в поселке Пашино Новосибирской области, но планы не выполнил, сделки передал в другую компанию и сейчас добивается банкротства своей ВСК.

Mash отмечает, что у Выгулярного осталась недвижимость в Москве на сумму более 300 млн рублей. А недавно, по данным канала, он купил себе новую BMW X7.

Ранее бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину по уголовному делу о хищении и растрате. Расследование связано со строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной.

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Минобороны РФ
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