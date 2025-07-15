10 лучших смотровых площадок Петербурга: запоминающиеся виды на город

Санкт-Петербург — город, в котором старинная архитектура, небоскребы и природа сливаются в один невероятно красивый пейзаж. Чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу культурной столицы, нужно увидеть ее с высоты. Смотровые площадки в Санкт-Петербурге открывают захватывающие виды на старинные купола, Неву и легендарные крыши. Редакция NEWS.ru собрала для вас 10 лучших смотровых площадок Питера, которые действительно оставляют неизгладимые впечатления.
Лахта Центр — самая высокая смотровая площадка в Питере
Адрес: улица Высотная, 1.
Высота: 365 метров.
Тип: закрытая смотровая площадка с панорамными окнами.
Смотровая площадка Лахта Центра в Питере — не просто точка обзора, а целое архитектурное чудо. Отсюда открывается круговой обзор на город, Финский залив и даже на часть территорий Ленинградской области.
Плюсы:
потрясающие виды на закат над заливом;
эффектный интерьер;
отличный выбор для романтического вечера.
Исаакиевский собор — необычная смотровая площадка Питера
Адрес: Исаакиевская площадь, 4.
Высота: 43 метра.
Тип: открытая колоннада.
Смотровая площадка в центре Санкт-Петербурга — колоннада Исаакиевского собора, одна из самых необычных точек на карте. Отсюда можно рассмотреть Неву, Адмиралтейство, Зимний дворец и шпиль Петропавловской крепости.
Плюсы:
прекрасный круговой обзор;
историческое значение объекта;
шанс получить уникальные фото.
Думская башня — яркая смотровая площадка в Санкт-Петербурге
Адрес: улица Думская, 1–3.
Высота: 47,5 метра.
Тип: историческая башня с узкой лестницей.
Эта смотровая площадка в центре Санкт-Петербурга находится на башне старого здания городской думы. Подъем довольно крутой, но вид на центр Питера того стоит. Особенно эффектная картинка открывается вечером.
Плюсы:
панорама центральной части города;
менее туристическое место, чем Исаакий;
уютная атмосфера исторического здания.
10 лучших смотровых площадок Петербурга: Думская башня
Смольный собор — смотровая площадка в Санкт-Петербурге на звоннице
Адрес: площадь Растрелли, 1.
Высота: 50 метров.
Тип: открытая галерея.
Смольный собор — жемчужина елизаветинского барокко. С его колокольни открывается один из лучших видов на реку Неву и Таврический сад. Смольная смотровая площадка в Санкт-Петербурге особенно красива на рассвете.
Плюсы:
живописный вид на набережную;
менее людно, чем в других местах;
шанс увидеть великолепную архитектуру самого собора.
10 лучших смотровых площадок Петербурга: Смольный собор
Roof Place — современная городская смотровая площадка в Санкт-Петербурге
Адрес: улица Кожевенная линия, 30.
Тип: открытая терраса на крыше арт-пространства.
Это популярная смотровая площадка Питера среди молодежи. Здесь часто проходят концерты, вечеринки и фотосессии.
Плюсы:
возможность посетить не только смотровую площадку, но и концерт;
шанс сделать яркие фото в современном месте;
приятная терраса с зоной отдыха.
Смотровая площадка на Литейном мосту — необычный обзор с уровня реки
Адрес: Литейный мост.
Высота: 30 метров.
Тип: пешеходная часть моста.
Хотя это неформальная смотровая площадка в Санкт-Петербурге, она дает уникальный ракурс на Неву и берега. Особенно красиво здесь во время разведения мостов.
Плюсы:
бесплатно и доступно 24/7;
вид на обе стороны реки;
близость к историческому центру.
10 лучших смотровых площадок Петербурга: Литейный мост
Смотровая площадка Петербурга на «Этажах» — крыша с комфортной зоной отдыха
Адрес: Лиговский проспект, 74.
Высота: 27 метров.
Тип: открытая площадка на крыше арт-центра.
Эта смотровая площадка в Санкт-Петербурге расположена на крыше культурного пространства «Этажи». Отсюда видно купола Исаакия, шпиль Петропавловки, Зимний дворец, вся Лиговка и небо над городом.
Плюсы:
отличное место для фото;
возможность посетить концерт любимой группы;
шанс насладиться необычными напитками;
комфортная зона отдыха.
Смотровая площадка на Исаакиевской лестнице
Адрес: Исаакиевский собор.
Тип: лестничный подъем в смотровую зону.
Здесь вы не только насладитесь видом, но и ощутите, как работает та самая смотровая площадка Санкт-Петербурга на лестнице.
Плюсы:
легендарная лестница;
прогулка до смотровой площадки проходит по историческому маршруту;
уникальные ракурсы на центр города.
10 лучших смотровых площадок Петербурга: Смотровая площадка на Исаакиевской лестнице
Панорамная площадка отеля «Азимут»
Адрес: Лермонтовский проспект, 43/1.
Тип: терраса.
В этом отеле расположена стильная смотровая площадка в центре Санкт-Петербурга. Из панорамных окон открывается вид на Неву, мосты и местную архитектуру.
Плюсы:
отличная локация для свидания;
погодозащищенный интерьер.
«Невская панорама» — смотровая площадка в Петропавловской крепости
Адрес: Петропавловская крепость, 3Т.
Тип: прогулочный маршрут по крыше бывшей крепостной стены от Государева до Нарышкина бастиона.
Эта смотровая площадка в Санкт-Петербурге не только позволяет увидеть город с высоты, но и предлагает уникальный опыт взаимодействия с историей Петропавловской крепости.
Плюсы:
необычные фото;
яркая историческая локация.
Крыши Петербурга: экскурсии и легальные входы
Помимо классических смотровых площадок, в Санкт-Петербурге все большую популярность набирают экскурсии по крышам. Это отличный способ взглянуть на город под необычным углом. Но важно помнить: далеко не все крыши доступны для свободного посещения.
Сегодня существуют легальные маршруты, экскурсии по которым проводят опытные гиды. Такие прогулки безопасны, согласованы с владельцами зданий и зачастую проходят по специально оборудованным локациям. Вас ждут панорамы исторического центра, закаты над куполами, колокольнями и шпилями.
В последнее время все больше людей предпочитают тематические экскурсии, которые посвящены архитектуре города, закатным фотосессиям или джазовым выступлениям на крыше. Главное — не рисковать и не пробираться на закрытые объекты самостоятельно. Только легальные смотровые площадки в Санкт-Петербурге обеспечат и красивый вид, и безопасность.
Как сделать красивое фото на смотровой площадке в Санкт-Петербурге
Смотровые площадки в Санкт-Петербурге — идеальные локации для эффектных фото. Однако, чтобы получить по-настоящему впечатляющий кадр, важно учитывать не только фон, но и свет с композицией. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать снимок, достойный обложки журнала.
Выбирайте золотой час. Лучшее время для съемки — утро после рассвета и вечер перед закатом. Мягкий свет делает цвета теплее, а тени — более объемными. Особенно красиво смотрятся фотографии со смотровой площадки Лахта Центра на фоне заходящего солнца над Финским заливом.
Учитывайте направление ветра и освещения. Если снимаете человека на фоне панорамы, встаньте так, чтобы свет падал спереди или сбоку, но не сзади — иначе получится силуэт. На открытых площадках вроде Исаакиевской колоннады или Думской башни в Санкт-Петербурге ветер может испортить прическу — имейте это в виду.
Играйте с ракурсами. Снимайте через перила или арки, используйте широкоугольный объектив или режим «панорама» на смартфоне, чтобы охватить весь горизонт. Также стоит попробовать снять «отражение» в стекле на закрытых смотровых площадках.
Добавляйте человека в кадр. Человеческая фигура помогает передать масштаб города. Особенно эффектно это выглядит со смотровой площадки в виде лестницы или на фоне куполов Смольного.
Редактируйте с умом. Используйте легкую цветокоррекцию, но избегайте сильных фильтров — Петербург красив сам по себе. Немного повышения контраста, баланса белого и резкости — и фото заиграет.
10 лучших смотровых площадок Петербурга
Что взять с собой на смотровую площадку
Посещение смотровой площадки в Санкт-Петербурге — не только визуальное наслаждение, но и небольшое приключение. Чтобы все прошло комфортно, стоит заранее продумать, что взять с собой в путь.
Обязательный минимум:
Смартфон или камера — чтобы запечатлеть вид. Перед выходом из дома убедитесь, что батарея заряжена.
Документы или билет — на некоторые площадки без них попасть нельзя.
Очки от солнца — неожиданный, но полезный аксессуар на высоких точках, особенно в ясную погоду.
Перчатки и шарф — если вы посещаете открытую смотровую площадку в Санкт-Петербурге осенью или зимой. Ветер наверху ощутимо сильнее.
Зонтик или дождевик — для переменчивой питерской погоды.
Питьевая вода и перекус — если собираетесь на смотровую площадку в ходе экскурсии.
Советы напоследок:
Не берите громоздкие сумки или рюкзаки — на узких лестницах, например в Думской башне в Санкт-Петербурге, они будут мешать.
Удобная обувь — особенно если подниматься по лестнице, как на Смольной смотровой площадке в Санкт-Петербурге.
При необходимости — бинокль или монокуляр, чтобы рассмотреть детали панорамы.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете максимально насладиться посещением даже самой высокой смотровой площадки в Питере — и сделать это с комфортом.