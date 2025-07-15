10 лучших смотровых площадок Петербурга: запоминающиеся виды на город

Санкт-Петербург — город, в котором старинная архитектура, небоскребы и природа сливаются в один невероятно красивый пейзаж. Чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу культурной столицы, нужно увидеть ее с высоты. Смотровые площадки в Санкт-Петербурге открывают захватывающие виды на старинные купола, Неву и легендарные крыши. Редакция NEWS.ru собрала для вас 10 лучших смотровых площадок Питера, которые действительно оставляют неизгладимые впечатления.

Лахта Центр — самая высокая смотровая площадка в Питере

Адрес: улица Высотная, 1.

Высота: 365 метров.

Тип: закрытая смотровая площадка с панорамными окнами.

Смотровая площадка Лахта Центра в Питере — не просто точка обзора, а целое архитектурное чудо. Отсюда открывается круговой обзор на город, Финский залив и даже на часть территорий Ленинградской области.

Плюсы:

потрясающие виды на закат над заливом;

эффектный интерьер;

отличный выбор для романтического вечера.

Исаакиевский собор — необычная смотровая площадка Питера

Адрес: Исаакиевская площадь, 4.

Высота: 43 метра.

Тип: открытая колоннада.

Смотровая площадка в центре Санкт-Петербурга — колоннада Исаакиевского собора, одна из самых необычных точек на карте. Отсюда можно рассмотреть Неву, Адмиралтейство, Зимний дворец и шпиль Петропавловской крепости.

10 лучших смотровых площадок Петербурга: Исаакиевский собор Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плюсы:

прекрасный круговой обзор;

историческое значение объекта;

шанс получить уникальные фото.

Думская башня — яркая смотровая площадка в Санкт-Петербурге

Адрес: улица Думская, 1–3.

Высота: 47,5 метра.

Тип: историческая башня с узкой лестницей.

Эта смотровая площадка в центре Санкт-Петербурга находится на башне старого здания городской думы. Подъем довольно крутой, но вид на центр Питера того стоит. Особенно эффектная картинка открывается вечером.

Плюсы:

панорама центральной части города;

менее туристическое место, чем Исаакий;

уютная атмосфера исторического здания.

10 лучших смотровых площадок Петербурга: Думская башня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смольный собор — смотровая площадка в Санкт-Петербурге на звоннице

Адрес: площадь Растрелли, 1.

Высота: 50 метров.

Тип: открытая галерея.

Смольный собор — жемчужина елизаветинского барокко. С его колокольни открывается один из лучших видов на реку Неву и Таврический сад. Смольная смотровая площадка в Санкт-Петербурге особенно красива на рассвете.

Плюсы:

живописный вид на набережную;

менее людно, чем в других местах;

шанс увидеть великолепную архитектуру самого собора.

10 лучших смотровых площадок Петербурга: Смольный собор Фото: Shutterstock/FOTODOM

Roof Place — современная городская смотровая площадка в Санкт-Петербурге

Адрес: улица Кожевенная линия, 30.

Тип: открытая терраса на крыше арт-пространства.

Это популярная смотровая площадка Питера среди молодежи. Здесь часто проходят концерты, вечеринки и фотосессии.

Плюсы:

возможность посетить не только смотровую площадку, но и концерт;

шанс сделать яркие фото в современном месте;

приятная терраса с зоной отдыха.

Смотровая площадка на Литейном мосту — необычный обзор с уровня реки

Адрес: Литейный мост.

Высота: 30 метров.

Тип: пешеходная часть моста.

Хотя это неформальная смотровая площадка в Санкт-Петербурге, она дает уникальный ракурс на Неву и берега. Особенно красиво здесь во время разведения мостов.

Плюсы:

бесплатно и доступно 24/7;

вид на обе стороны реки;

близость к историческому центру.

10 лучших смотровых площадок Петербурга: Литейный мост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смотровая площадка Петербурга на «Этажах» — крыша с комфортной зоной отдыха

Адрес: Лиговский проспект, 74.

Высота: 27 метров.

Тип: открытая площадка на крыше арт-центра.

Эта смотровая площадка в Санкт-Петербурге расположена на крыше культурного пространства «Этажи». Отсюда видно купола Исаакия, шпиль Петропавловки, Зимний дворец, вся Лиговка и небо над городом.

Плюсы:

отличное место для фото;

возможность посетить концерт любимой группы;

шанс насладиться необычными напитками;

комфортная зона отдыха.

Смотровая площадка на Исаакиевской лестнице

Адрес: Исаакиевский собор.

Тип: лестничный подъем в смотровую зону.

Здесь вы не только насладитесь видом, но и ощутите, как работает та самая смотровая площадка Санкт-Петербурга на лестнице.

Плюсы:

легендарная лестница;

прогулка до смотровой площадки проходит по историческому маршруту;

уникальные ракурсы на центр города.

10 лучших смотровых площадок Петербурга: Смотровая площадка на Исаакиевской лестнице Фото: Shutterstock/FOTODOM

Панорамная площадка отеля «Азимут»

Адрес: Лермонтовский проспект, 43/1.

Тип: терраса.

В этом отеле расположена стильная смотровая площадка в центре Санкт-Петербурга. Из панорамных окон открывается вид на Неву, мосты и местную архитектуру.

Плюсы:

отличная локация для свидания;

погодозащищенный интерьер.

«Невская панорама» — смотровая площадка в Петропавловской крепости

Адрес: Петропавловская крепость, 3Т.

Тип: прогулочный маршрут по крыше бывшей крепостной стены от Государева до Нарышкина бастиона.

Эта смотровая площадка в Санкт-Петербурге не только позволяет увидеть город с высоты, но и предлагает уникальный опыт взаимодействия с историей Петропавловской крепости.

Плюсы:

необычные фото;

яркая историческая локация.

Крыши Петербурга: экскурсии и легальные входы

Помимо классических смотровых площадок, в Санкт-Петербурге все большую популярность набирают экскурсии по крышам. Это отличный способ взглянуть на город под необычным углом. Но важно помнить: далеко не все крыши доступны для свободного посещения.

Сегодня существуют легальные маршруты, экскурсии по которым проводят опытные гиды. Такие прогулки безопасны, согласованы с владельцами зданий и зачастую проходят по специально оборудованным локациям. Вас ждут панорамы исторического центра, закаты над куполами, колокольнями и шпилями.

В последнее время все больше людей предпочитают тематические экскурсии, которые посвящены архитектуре города, закатным фотосессиям или джазовым выступлениям на крыше. Главное — не рисковать и не пробираться на закрытые объекты самостоятельно. Только легальные смотровые площадки в Санкт-Петербурге обеспечат и красивый вид, и безопасность.

10 лучших смотровых площадок Петербурга: крыши Петербурга Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сделать красивое фото на смотровой площадке в Санкт-Петербурге

Смотровые площадки в Санкт-Петербурге — идеальные локации для эффектных фото. Однако, чтобы получить по-настоящему впечатляющий кадр, важно учитывать не только фон, но и свет с композицией. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать снимок, достойный обложки журнала.

Выбирайте золотой час. Лучшее время для съемки — утро после рассвета и вечер перед закатом. Мягкий свет делает цвета теплее, а тени — более объемными. Особенно красиво смотрятся фотографии со смотровой площадки Лахта Центра на фоне заходящего солнца над Финским заливом.

Учитывайте направление ветра и освещения. Если снимаете человека на фоне панорамы, встаньте так, чтобы свет падал спереди или сбоку, но не сзади — иначе получится силуэт. На открытых площадках вроде Исаакиевской колоннады или Думской башни в Санкт-Петербурге ветер может испортить прическу — имейте это в виду.

Играйте с ракурсами. Снимайте через перила или арки, используйте широкоугольный объектив или режим «панорама» на смартфоне, чтобы охватить весь горизонт. Также стоит попробовать снять «отражение» в стекле на закрытых смотровых площадках.

Добавляйте человека в кадр. Человеческая фигура помогает передать масштаб города. Особенно эффектно это выглядит со смотровой площадки в виде лестницы или на фоне куполов Смольного.

Редактируйте с умом. Используйте легкую цветокоррекцию, но избегайте сильных фильтров — Петербург красив сам по себе. Немного повышения контраста, баланса белого и резкости — и фото заиграет.

10 лучших смотровых площадок Петербурга Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что взять с собой на смотровую площадку

Посещение смотровой площадки в Санкт-Петербурге — не только визуальное наслаждение, но и небольшое приключение. Чтобы все прошло комфортно, стоит заранее продумать, что взять с собой в путь.

Обязательный минимум:

Смартфон или камера — чтобы запечатлеть вид. Перед выходом из дома убедитесь, что батарея заряжена.

Документы или билет — на некоторые площадки без них попасть нельзя.

Очки от солнца — неожиданный, но полезный аксессуар на высоких точках, особенно в ясную погоду.

Перчатки и шарф — если вы посещаете открытую смотровую площадку в Санкт-Петербурге осенью или зимой. Ветер наверху ощутимо сильнее.

Зонтик или дождевик — для переменчивой питерской погоды.

Питьевая вода и перекус — если собираетесь на смотровую площадку в ходе экскурсии.

Советы напоследок:

Не берите громоздкие сумки или рюкзаки — на узких лестницах, например в Думской башне в Санкт-Петербурге, они будут мешать.

Удобная обувь — особенно если подниматься по лестнице, как на Смольной смотровой площадке в Санкт-Петербурге.

При необходимости — бинокль или монокуляр, чтобы рассмотреть детали панорамы.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете максимально насладиться посещением даже самой высокой смотровой площадки в Питере — и сделать это с комфортом.