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15 июля 2025 в 03:33

Никто не верит, что эти огурцы не из бочки: просаливаются за полдня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Никто не верит, что эти огурцы быстрой засолки не из бочки! Они получаются хрустящими, с ярким чесночно-укропным ароматом и идеальным балансом солености, а просаливаются всего за полдня.

Рецепт: возьмите 1 кг мелких крепких огурцов, тщательно промойте и обрежьте кончики. В кастрюлю уложите огурцы, добавьте 5 зубчиков чеснока (разрезанных пополам), 3 зонтика укропа, 5 листьев смородины, 2 листа хрена. Для рассола вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли крупного помола и 1 ст. л. сахара, полностью остудите.

Залейте огурцы холодным рассолом, поставьте под гнет и оставьте при комнатной температуре на 3 часа, затем уберите в холодильник. Уже через 6 часов огурцы готовы к употреблению. Храните в холодильнике до 5 дней — с каждым часом они становятся вкуснее!

Секрет быстрого просаливания — в использовании мелких плодов и холодном способе заливки, который сохраняет плотную текстуру.

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соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
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