Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 05:18

Перечислены данные, которые нельзя хранить в смартфоне

Юрист Георгиева: в смартфоне нельзя хранить логины, пароли и фото документов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смартфон является крайне ненадежным хранилищем для критически важных данных, заявила агентству ПРАЙМ юрист Алла Георгиева. При потере гаджета или его взломе злоумышленники легко получат доступ к логинам и паролям от почты, социальных сетей, к банковским приложениям и порталу госуслуг.

Поэтому подобные данные нельзя хранить не только в заметках, но и в сообщениях. Не стоит сохранять в смартфонах фотографии документов (паспорт, права, СНИЛС) и банковских карт (особенно с обеих сторон), а также компрометирующие фотографии, которые могут быть использованы для шантажа.

В случае взлома аферисты могут получить доступ к вашим соцсетям и запрашивать у друзей деньги, либо оформить кредит или микрозайм, если речь идет о банке онлайн или «Госуслугах», — указала эксперт.

Георгиева посоветовала немедленно удалять все фото документов и карт сразу после их использования и регулярно очищать память телефона от ненужной конфиденциальной информации. Что касается паролей, единственный безопасный способ — запоминать их или хранить исключительно в надежном месте.

Ранее сообщалось, что в Японии впервые открыли специализированную клинику для пациентов с так называемой «смартфонной деменцией». Речь идет о состоянии, при котором избыточное время, проведенное в интернете и соцсетях, оборачивается ухудшением памяти и внимания. Медучреждение предлагает не только диагностику, но и лечение.

смартфоны
юристы
советы
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский аэропорт закрыли после крушения самолета
Кардиолог раскрыла, кому опасно пить крепкий черный чай
Перечислены данные, которые нельзя хранить в смартфоне
«На пользу пациентам»: парафармацевт об ужесточении контроля за БАДами
Во Франции произошел дерзкий побег из тюрьмы
Москвичам предсказали потоп до конца июля
Юрист развеял популярный миф о налогах и МРОТ
Чехия попросила Словакию отказаться от блокировки санкций против РФ
В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам
Макрон призвал сопротивляться главной угрозе Европе
В Госдуме раскрыли, учитывается ли уход за пожилыми в страховом стаже
Трамп объявил о поставке Украине нового вооружения
Уролог раскрыл, лечатся ли болезни простаты пересадкой органа
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 14 июля, стало лучше?
Макрона обвинили в инсценировке угроз со стороны России
Стала известна причина заморозки поставок оружия США на Украину
Женщинам рассказали, какой косметикой очень опасно пользоваться в жару
«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу
В ФРГ испугались тяжелых последствий из-за новых пошлин США
Германия закрыла тему поставок ракет Taurus Украине
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.