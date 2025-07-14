Перечислены данные, которые нельзя хранить в смартфоне Юрист Георгиева: в смартфоне нельзя хранить логины, пароли и фото документов

Смартфон является крайне ненадежным хранилищем для критически важных данных, заявила агентству ПРАЙМ юрист Алла Георгиева. При потере гаджета или его взломе злоумышленники легко получат доступ к логинам и паролям от почты, социальных сетей, к банковским приложениям и порталу госуслуг.

Поэтому подобные данные нельзя хранить не только в заметках, но и в сообщениях. Не стоит сохранять в смартфонах фотографии документов (паспорт, права, СНИЛС) и банковских карт (особенно с обеих сторон), а также компрометирующие фотографии, которые могут быть использованы для шантажа.

В случае взлома аферисты могут получить доступ к вашим соцсетям и запрашивать у друзей деньги, либо оформить кредит или микрозайм, если речь идет о банке онлайн или «Госуслугах», — указала эксперт.

Георгиева посоветовала немедленно удалять все фото документов и карт сразу после их использования и регулярно очищать память телефона от ненужной конфиденциальной информации. Что касается паролей, единственный безопасный способ — запоминать их или хранить исключительно в надежном месте.

Ранее сообщалось, что в Японии впервые открыли специализированную клинику для пациентов с так называемой «смартфонной деменцией». Речь идет о состоянии, при котором избыточное время, проведенное в интернете и соцсетях, оборачивается ухудшением памяти и внимания. Медучреждение предлагает не только диагностику, но и лечение.