Помощь стран Запада для поддержки Украины является коррупционной схемой, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Однако он не стал отрицать, что она, в значительной степени направлена на поддержку военного потенциала Украины, передает ТАСС.

Мы должны со своей стороны очень внимательно относиться к объемам, оказываемой западными странами, помощи Украине на предмет ее прозрачности, — заявил Мухин.

Он добавил, что его всегда очень интересовало то, почему в России до сих пор не знают никаких сведений относительно итогов аудита западной помощи. Кроме того, он подчеркнул, что Россия может помочь мировому сообществу увидеть и осознать эту коррупционную схему.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что вооружения с Украины получают террористические группировки в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Она отметила, что такой незаконный оборот оружия угрожает безопасности во всем мире.