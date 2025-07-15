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15 июля 2025 в 15:33

«Вопрос закрыт»: Мур поставила точку в конфликте с Марго Овсянниковой

Мадонна Мур заявила, что вопрос с певицей Марго для нее закрыт

Мадонна Мур Мадонна Мур Фото: Социальные сети

Для блогера Мадонны Мур вопрос с певицей Марго Овсянниковой закрыт. Так она прокомментировала NEWS.ru скандал, который случился после интервью певицы для ее канала. В результате оно так и не выйдет в эфир.

Все что хотела написала в одном посте. Для меня вопрос с этим человеком закрыт, — сказала Мур.

Недавно Мадонна написала в своем Telegram-канале пост, где рассказала, что интервью с Марго Овсянниковой, которое она делала для своего канала, решила не выпускать, несмотря на убытки за продакшен. Это случилось из-за скандала, который, по словам Мур, устроила певица. Она не только просила внести многочисленные правки в видео, которое ей отправили на предпросмотр, но и угрожала команде Мадонны.

Нам прислали 30 (!!!) правок, требуя вырезать куски буквально каждые 2 минуты, переписывая под себя титры и другие редакционные материалы. Позже в личных сообщениях Марго сообщила, что много наговорила лишнего. Я уже не буду говорить про хамскую манеру диалога и угрозы, будто мы говорили не с командой артиста, а с решальщиками, — написала Мур.

Со своей стороны Марго не стала отмалчиваться и ответила Мур. Она написала в посте, что просила убрать имена двух людей, которые не хотели быть в интервью, и заявила, что команда Мадонны «сделала кучу ошибок», в том числе в ее имени.

На мой взгляд, Мадонна мне лично написала в неуважительной форме, а вот я, как она могла заметить, говорила спокойно и с добротой. Я, конечно, понимаю, что это шоу-бизнес, но я готова менять эти правила, — написала Марго.

Продюсер Сергей Дворцов считает, что вина в этом конфликте целиком и полностью лежит на команде Марго. Он рассказал NEWS.ru, что нужно было обговорить все вопросы заранее, а не вносить правки после. Также продюсер намекнул, что певица, скорее всего, была в состоянии алкогольного опьянения на интервью.

Это упущение команды пиарщиков Марго, нужно было все обговорить заранее, а не вносить правки после. Нужно было согласовать все текущие моменты. Обговорить сценарий. Мне кажется, что Марго могла быть подшофе. Это нормально для нашего шоу-бизнеса. Стала очень откровенной, вышла за рамки приличий. Потом посмотрела и решила переиграть все, что наговорила, — предполагает Дворцов.

К слову, в своем посте Марго утверждала, что была «не под пытками и в адекватном состоянии», поэтому контролировала все свои слова.

Ранее бывшая участница и ведущая телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что была девственницей до знакомства с мужем Сергеем. Подписчица поинтересовалась у знаменитости, действительно ли у нее не было интимной близости на момент встречи с супругом, на что Пынзарь ответила утвердительно.

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