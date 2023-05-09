Великобритания приготовилась отправить Украине ракеты большой дальности WP: власти Великобритании, возможно, готовятся отправить Украине ракеты большой дальности

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Великобритании готовятся передать Киеву ракеты большой дальности, пишет американская газета Washington Post пишет со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины (IFU). Отмечается, что IFU управляется Министерством обороны Британии, а в самом фонде принимают участие страны Северной Европы. По информации агентства, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

В уведомлении о закупках, размещенном Международным фондом поддержки Украины 2 мая <...>, Минобороны Соединенного Королевства попросило «выразить заинтересованность» в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров, или около 200 миль. Уведомление требовало ответа в течение трех дней, — сказано в публикации.

Собеседник агентства уточнил, что, исходя из запрошенных характеристик следует, что это могут быть британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Журналисты также сослались на секретные документы Пентагона, которые указывают на то, что разведка США подтвердила планы Британии направить Украине неуказанное количество подобных ракет Киеву.

Ранее стало известно, что США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование из-за опасений, что оно может попасть в руки российских вооруженных сил. USA Today сообщило, что Вашингтон пообещал передать Украине 30 танков Abrams M1A1. В Пентагоне первоначально рассматривался вариант передачи более новой модификации танка, но для ускорения процесса поставок от этой идеи отказались.