В США одобрили передачу Украине еще одного оружия Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине системы NASAMS и оборудования на $285 млн

Фото: Axel Heimken / dpa / Global Look Press

Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине одного передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка $285 миллионов, передает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство Соединенных Штатов. В Пентагоне добавили, что сделка служит «целям и интересам США в сфере нацбезопасности». Американские военные отметили, что Киеву необходимы средства для защиты от ракетных атак ВС РФ.

Украина испытывает срочную потребность в наращивании вооружений для защиты от ракетных и воздушных ударов России. Приобретение и эффективное использование данных вооружений укрепит возможности Украины по защите своих граждан и критически важной национальной инфраструктуры, — сказано в публикации.

Отмечается, что сотрудники Госдепа проинформировали конгресс о данной сделке. У американских законодателей будет месяц на ее одобрение или блокировку.

Ранее обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме стал высшей точкой поддержки Киева. Журналист пояснил, что западные страны не смогут и дальше оказывать поддержку Киеву в случае провала контрнаступления. Он указал на нарастающее недовольство в США и Европе из-за дефицита боеприпасов, которые поставляются Украине.