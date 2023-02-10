СМИ узнали о готовности Украины бомбить Крым Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Киев готов использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах. О готовности передать стране «более дальнобойное вооружение» в среду, 8 февраля, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе не анонсировавшегося визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

По словам собеседника издания, слова Зеленского об уничтожении военных объектов «в глубине оккупированных территорий» с помощью ракет большой дальности подразумевают в том числе возможность ударов по полуострову. Источник подчеркнул, что Киев ведет подготовку к таким действиям.

По оценкам британских военных обозревателей, Лондон может передать Киеву противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 километров. Их также можно модифицировать для ударов по наземным целям. Также на Украину могут отправиться авиационные ракеты Storm Shadow с дальностью поражения до 560 километров. Однако такой вариант специалисты считают маловероятным, поскольку тогда окажется, что Британия передает Украине вооружения большей дальности, чем США, и это поставит Вашингтон в неудобное положение.

Также издание сообщило, что, по имеющимся данным, в правительстве страны сейчас обсуждается вопрос, сколько именно ракет Великобритания сможет передать Украине.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Риши Сунака сообщило, что Великобритания рассматривает возможность передачи британских истребителей Киеву. Минобороны страны предстоит оценить, какие модели самолетов Лондон в теории мог бы передать Киеву.