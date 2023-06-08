Названо общее число подтопленных домов после прорыва Каховской ГЭС Более 14 тысяч домов подтоплены после прорыва Каховской ГЭС

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Более 14 тысяч домов в Херсонской области оказались затоплены после прорыва Каховской ГЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Под водой оказались детский сад, больница, пять кладбищ и другие гражданские объекты в регионе.

В настоящее время в 15 населенных пунктах подтоплены свыше 14 тыс. жилых домов Херсонской области. Также под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что из затопленных населенных пунктов были эвакуированы 4280 человек, включая 170 детей.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плoтина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губeрнатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Позже он сообщил, что в области затоплены 36 населенных пунктов. Замеcтитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зoне разрушения.