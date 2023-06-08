В ЛНР заявили, что промзону Луганска обстреляли ракетами Storm Shadow Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow

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Удар по промзоне Луганска был нанесен ракетами Storm Shadow, сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). В районе обстрела обнаружены фрагменты промаркированной ракеты.

Обстрел города Луганска 8 июня 2023 года произведен вооруженными формированиями Украины с применением англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. В районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого носового конуса ракеты с соответствующими маркировками, — говорится в сообщении.

Ранее портал «ЛуганскИнформЦентр» сообщил, что в Луганске прогремели несколько взрывов. Очевидцы рассказали, что над городом поднимается черный дым. В Минобороны России не комментировали информацию.

До этого газета The Times сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. В мае Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км.