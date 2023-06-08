В Луганске прогремели взрывы

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщает «ЛуганскИнформЦентр». Очевидцы отмечают, что над городом поднимается черный дым. В Минобороны России не комментировали информацию.

В Луганск прилетели, предположительно, ракеты, слышно несколько взрывов, — говорится в сообщении центра.

По данным РИА Новости, четыре ракеты были выпущены по промзоне Луганска.

Утром 8 июня в Сумах во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Воздушная тревога также прозвучала в Полтавской и Черниговской областях. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Минобороны РФ не комментировали информацию.

До этого в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины сообщили, что территория Донецкой Народной Республики за последние 24 часа подверглась 26 обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы сообщил, что в западных странах увидели признаки начала украинского контрнаступления. По информации издания, отмечается значительная активизация военных действий за последние два дня. Собеседники телеканала указали на удары ВСУ по российским позициям с помощью артиллерии, которые призваны найти уязвимые места в обороне ВС РФ.