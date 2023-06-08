В Сумах прогремели взрывы

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Сумах во время воздушной тревоги прогремели взрывы, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что воздушная тревога также прозвучала в в Полтавской и Черниговской областях. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Минобороны РФ на данный момент информацию пока не комментировали.

Взрывы раздались в Сумах, — сказано в публикации.

До этого в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины сообщили, что территория Донецкой Народной Республики за последние 24 часа подверглась 26 обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы сообщил, что в западных странах увидели признаки начала украинского контрнаступления. По информации издания, отмечается значительная активизация военных действий за последние два дня. Собеседники телеканала указали на удары ВСУ по российским позициям с помощью артиллерии, которые призваны найти уязвимые места в обороне ВС РФ.

Диверсанты 5 июня подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти — Одесса. По данным Минобороны России, в результате теракта пострадали мирные жители.