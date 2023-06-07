Минобороны сообщило о пострадавших из-за теракта ВСУ Минобороны сообщило о пострадавших из-за подрыва аммиакопровода «Тольятти-Одесса»

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Мирные жители пострадали в результате теракта ВСУ, который произошел 5 июня в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области, который произошел 5 июня, сообщает Минобороны России в Telegram-канале. ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса», пострадавших среди военнослужащих нет.

В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что на данный момент через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что на восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса потребуется от одного до трех месяцев, если ремонтные бригады получат доступ к месту. Россия предпримет усилия для выяснения обстоятельств подрыва аммиакопровода.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Замеcтитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зoне разрушения.