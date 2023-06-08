Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области Гладков: дроны ВСУ атаковали села Вязовое и Староселье в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали села Вязовое и Староселье в Краснояружском районе, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате падения беспилотника один человек пострадал, он доставлен в больницу с осколочными ранениями.

В результате нападения БПЛА в селе Вязовое есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки. <...> В селе Староселье атаке БПЛА подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет, — написал Гладков.

7 июня Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за сутки более 500 раз обстреляли Белгородскую область. По его словам, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу, 26 взрывных устройств было сброшено с дронов. Также, по словам Гладкова, в поселке Маслова Пристань погибли две женщины, они находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги.

Позже Гладков заявил, что жители Шебекино, покинувшие город после обстрелов ВСУ, начнут получать денежные выплаты. Все эвакуированные получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей, за частичную утрату имущества первой необходимости жителям выдадут по 50 тысяч на каждого члена семьи.