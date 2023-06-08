Гладков назвал сумму выплат эвакуированным из Шебекино Гладков: покинувшие Шебекино начнут получать выплаты с 9 июня

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Покинувшие Шебекино после обстрелов ВСУ начнут получать денежные выплаты с 9 июня, сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, все эвакуированные получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. По его словам, на следующей неделе за частичную утрату имущества первой необходимости жителям выдадут по 50 тысяч на каждого члена семьи.

С завтрашнего дня жители Шебекинского и Грайворонского округов, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ, начнут получать первые единоразовые выплаты, — написал Гладков.

Губернатор также сообщил, что по Шебекинскому городскому округу за минувшие сутки было выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших.

7 июня Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за сутки более 500 раз обстреляли Белгородскую область. По его словам, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу, 26 взрывных устройств было сброшено с дронов. Также, по словам Гладкова, в поселке Маслова Пристань погибли две женщины, они находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги.