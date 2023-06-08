Собчак рассказала, что расселила пять семей из Шебекино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак расселила за свой счет пять семей, эвакуированных из Шебекинского городского округа. Об этом она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня». Также Собчак объявила сбор для 15 семей из Белгородской области, которым нужно время для того, чтобы адаптироваться в новых условиях. Команда телеведущей берет на себя риэлторские услуги, проверку документов и предоставляет реквизиты семьи.

В работе сейчас еще 15 семей. Среди них есть многодетные, с животными, с пожилыми родителями, с инвалидами. Люди хотят устроить свою жизнь, хотят работать, но не могут финансово вытянуть сразу переезд, аренду, комиссию и покупки необходимого, — пишет Собчак.

Расселение происходит по схеме, в которой каждой семье оплачивают три месяца аренды жилья, залог и комиссию. Собчак заверила, что через ее команду пожертвования не проходят. Сотрудники дают жертвователям прямые координаты семей.

1 июня, когда региональные власти эвакуировали из Шебекино граждан, Ксения Собчак заявила, что снимет в Белгороде или в Москве и окрестностях несколько квартир для нескольких семей. Также она пообещала при необходимости взять на себя транспортные расходы.

В тот же день главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила материальную помощь жителям города Шебекино Белгородской области. Она сообщила, что готова оплатить переезд и жилье десяти семьям, которые обратятся к ней лично. Симоньян добавила, что впоследствии будет объявлен сбор средств.