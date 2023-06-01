«Потяну сама»: Симоньян вызвалась оплатить переезд и жилье жителям Шебекино Симоньян вызвалась оплатить переезд и жилье жителям Шебекино

Фото: vvgladkov/t.me

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила материальную помощь жителям города Шебекино Белгородской области, который находится под непрекращающимися обстрелами ВСУ. В своем Telegram-канале она написала, что готова оплатить переезд и жилье 10 семьям, которые обратятся к ней лично. Впоследствии будет объявлен сбор средств, подчеркнула журналистка.

Сограждане из Шебекино! Если какая-то семья хочет переехать, пока наша армия еще не разнесла тех, кто вас кошмарит, пишите мне в комменты в этом канале. Оплачу переезд и съемное жилье. Семей пять-десять точно потяну сама, дальше объявим сбор, — написала Симоньян.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Шебекино загорелся пятиэтажный дом после попадания снаряда. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город снарядами ракетного комплекса «Град», загорелось здание общежития.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что в Шебекино под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус. По информации канала, в салоне находились люди, которых эвакуировали из опасных зон. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Глава Белгородской области ранее сообщил, что два учителя сельской школы пострадали при обстреле села Новопетровка. По словам губернатора, пострадавшие с осколочными ранениями были направлены в центральную районную больницу.