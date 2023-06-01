Собчак вслед за Симоньян предложила помощь жителям Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак предложила помощь жителям Белгородской области, которые находятся под обстрелами ВСУ. Она подчеркнула, что готова оплатить людям проживание и билеты до временных пунктов размещения.

Я помогу с расселением жителям приграничных территорий Белгородской области, чьи дома оказались разрушенными в результате обстрелов. Моя редакция соберет данные, проверит их, передаст мне. После этого я сниму в Белгороде или в Москве и окрестностях несколько квартир для нескольких семей. Билеты, если понадобится, тоже на мне, — написала в Telegram Собчак.

1 июня главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила материальную помощь жителям города Шебекино Белгородской области. Она сообщила, что готова оплатить переезд и жилье 10 семьям, которые обратятся к ней лично. Симоньян добавила, что впоследствии будет объявлен сбор средств.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Шебекино загорелся пятиэтажный дом после попадания снаряда. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли город снарядами ракетного комплекса «Град».

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что в Шебекино под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус. По информации канала, в салоне находились люди, которых эвакуировали из опасных зон. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.